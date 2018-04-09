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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Karnavala doyamayanlar otobüste dans etti

Karnavala doyamayanlar otobüste dans etti

Otobüsteki vatandaşların dans etmesi

Sosyal Medya Halk Otobüsü Eve Dönüş 

-Otobüsün ilerlemesi
-Ulaşım: Adana'dan aktarıldı.

( ADANA )- 6. Portakal Çiçeği Karnavalı son bulurken, eğlenceye doyamayan vatandaşlar eve gitmek için bindikleri özel halk otobüsünde dans edip göbek attı ADANA

- Bu yıl 6'ncı kez Portakal Çiçeği Karnavalı heyecanının yaşandığı Adana'da eğlenceye doyamayan vatandaşlar, eve dönmek için bindikleri özel halk otobüsünde dans edip göbek attı. “Nisan'da Adana'da” sloganıyla bu yıl 6'ncı kez vatandaşlarla buluşan Portakal Çiçeği Karnavalı dün sona erdi. Eğlenceye doyamayan vatandaşlar, gece saatlerinde eve dönüş için kullandıkları özel halk otobüsünde de karnaval coşkusunu sürdürdü. Otobüs şoförünün müziğin sesini açmasıyla birlikte kadın ve erkek yolcular otobüsün koridorunda dans edip göbek attı. Vatandaşların renkli görüntüler oluşturan eğlencesi, sosyal medyada yüzlerce vatandaş tarafından paylaşıldı.
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