Karnavala doyamayanlar otobüste dans etti

-Otobüsün ilerlemesi

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( ADANA )- 6. Portakal Çiçeği Karnavalı son bulurken, eğlenceye doyamayan vatandaşlar eve gitmek için bindikleri özel halk otobüsünde dans edip göbek attı ADANA



- Bu yıl 6'ncı kez Portakal Çiçeği Karnavalı heyecanının yaşandığı Adana'da eğlenceye doyamayan vatandaşlar, eve dönmek için bindikleri özel halk otobüsünde dans edip göbek attı. “Nisan'da Adana'da” sloganıyla bu yıl 6'ncı kez vatandaşlarla buluşan Portakal Çiçeği Karnavalı dün sona erdi. Eğlenceye doyamayan vatandaşlar, gece saatlerinde eve dönüş için kullandıkları özel halk otobüsünde de karnaval coşkusunu sürdürdü. Otobüs şoförünün müziğin sesini açmasıyla birlikte kadın ve erkek yolcular otobüsün koridorunda dans edip göbek attı. Vatandaşların renkli görüntüler oluşturan eğlencesi, sosyal medyada yüzlerce vatandaş tarafından paylaşıldı.

