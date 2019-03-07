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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Karlıova'da kar ve tipi etkili oldu, okullar tatil edildi

Karlıova'da kar ve tipi etkili oldu, okullar tatil edildi

Tipiden detay

Bild Yaşam Şartları Kullar Öğrenciler Kar Yağışı 

-Öğrencilerin gitmesi
-Kar kürüyenler
-Vatandaşların konuşması
-Genel

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar ve tipinin etkili olmaya başlamasıyla birlikte, eğitime öğleden sonra ara verildiği bildirildi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kar yağışı sabaha karşı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, öğle saatlerinde tipi de etkisi göstermeye başladı.
Tipi nedeniyle caddelerde insanlar güçlükle yürüdü. İlçe Kaymakamlığı tarafından, kar ve tipi nedeniyle okullarda eğitim öğretime bugün için öğleden sonra ara verildiği bildirildi.
Kaymakamlık açıklamasında,"Yoğun kar yağışı ve fırtına dolayısı ile Karlıova da 07.03.2019 günü öğleden sonra okullar tatil edilmiştir"denildi. Bazı öğrenciler kendi imkanlarıyla, bazıları da okula gelen aileleri ile birlikte evlerine döndü.Vatandaşlar Mart ayında kar ve tipinin bu şekilde etkili olmasının yaşam şartlarını zorlaştırdığını aktardı.
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