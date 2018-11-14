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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Karlık ailesinin acı günü

Karlık ailesinin acı günü

CENAZEDEN GÖRÜNTÜ

( BURSA )- Altepe ve Aktaş yan yana saf tuttu BURSA

Cenaze Cenaze Namazı Uttu Irak 


- Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdülkadir Karlık ve Yıldırım Belediyesi Eski Başkanı Cüneyt Karlık'ın annesi Nuriye Karlık son yolculuğuna uğurlandı. Bursa'da Karlık ailesini bu acılı gününde sevenleri yalnız bırakmadı. Emir Sultan Camisinde düzenlenen cenaze törenine eski bakan Faruk Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Recep Altepe, AK Parti Bursa Eski Milletvekili Zekeriya Birkan'ın yanı sıra iş, sanat ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı.
Cenazede Bursa Büyükşehir eski Belediye Başkanı Recep Altepe ve mevcut başkan Alinur Aktaş, yan yana saf tuttu. Merhum Nuriye Karlık, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emirsultan mezarlığında toprağa verildi.
(BRK-UGR-
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