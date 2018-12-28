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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Karlı yolları 'hedik'lerle aşıyorlar

Karlı yolları 'hedik'lerle aşıyorlar

Vatandaşların ayaklarına hedik takmaları

Ülker Hayvancılık Hedik Kar Yağışı Hayvan 

-Hedik ile karda yürüyen vatandaşlardan detay
-Hayvanların yem alanını hedik ile sertleştirme
-Vatandaş Abdülkerim Özdemir Röp.
-Genel detaylar

( MUŞ )- Kar ayakkabısı olarak bilinen 'hedik' ile kar üzerinde daha rahat hareket ediyor MUŞ

- Muş'ta geçimlerini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, kar yağışının fazla olduğu bölgelerde yolları 'hedik' yardımıyla aşıyor. Kent merkezine bağlı Savaşçılar köyünde yaşayan vatandaşlar, yaygın olarak kullanılan ve kar ayakkabısı olarak bilinen 'hedik' ile kar üzerinde daha rahat hareket ediyor. Yaklaşık bin 800 rakımda olan Savaşçılar köyü Özdemirler mezrasında, kar yağışının fazla olması nedeniyle vatandaşlar tüm işlerine hedik yardımı ile yetişiyor. Kar üzerinde batmadan yürüyebilmek için ayakkabı altına bağlanan hedikle rahatlıkla yol yürüdüklerini ifade eden vatandaşlardan Abdülkerim Özdemir, “Kar kalınlığının yer yer 2,5 metreye ulaştığı köyde, kışın herkes hedik kullanıyor. Hedikler bizim ulaşım aracımızdır. Bu hediklerle araçlar olmadığı dönemlerde Muş'a gidip geliyorduk. Kışın zorlu geçtiği köyümüzde, hedikleri daha çok köyün dışındaki ahırlarda hayvanlara ulaşmak için kullanıyoruz. Hedikler, dededen babadan kalmıştır. Paletli bir dozer gibi ayağımıza takarak, kar düştüğü günden itibaren eriyene kadar kullanıyoruz" dedi.

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