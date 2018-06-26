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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Karısını bıçaklayarak öldüren şahıs komşusuna saldırdı

Karısını bıçaklayarak öldüren şahıs komşusuna saldırdı

Olay yerinden görüntüler

Olay Yeri İnceleme Polis Memuru Akalan Pompalı Tüfek Cinayet 

-Cenaze aracı
-Vatandaş röp.
-Adliye binasında olay yeri inceleme ekibi çalışırken
-Adliye binası görüntüsü

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde kocası tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Keskin İlçesinde Altıntaş Mahallesi Hüdaverdi Atalım Caddesi’ndeki 2 katlı evde yaşayan Ali ve Özgül Uçaçelik çifti arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonucunda Ali Uçaçelik mutfaktan aldığı ekmek bıçağını eşi Özgül Uçaçelik’in (55) karnına sapladı. Ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Ailenin yakınları sinir krizleri geçirdi. Komşusunun hayatını polis kurtardı İddiaya göre şüpheli Ali Uçaçelik, cinayeti fark eden komşusu Hüseyin Dönmez’i öldürmek için pompalı tüfekle ev ile yaklaşık 300 metre mesafesi olan Keskin Adliyesi'ne kadar kovaladı. Olayı fark eden Adliye binasındaki görevli polis memuru Dönmez’i kurtarmak için binanın içine aldı. Şüpheli, Uçaçelik’in Adliye binasının penceresinden içeriye tüfekle bir el ateş etti. Dönmez'in hayatını kurtaran Polis memuru olay yerine ekip çağırmasının ardından şüpheli Uçaçelik yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden 55 yaşındaki Özgül Uçaçelik’in cenazesi Keskin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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