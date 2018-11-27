Karı-koca Bylock operasyonunda gözaltına alındı

-Şahısların sağlık kontrolüne getirilmesi ve götürülmesi

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( KAYSERİ ) - Kayseri'de bylock operasyonu: 2 gözaltı KAYSERİ



- Kayseri polisi, FETÖ/PDY'nin haberleşme programı olan Bylock'u kullandığı tespit edilen karı kocayı gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen makine mühendisi M.Y.T. ile eşi ev hanımı Z.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen M.Y.T. ve Z.T., adliyeye sevk edildi.

