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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Karı fırsat bilen trafik magandaları böyle görüntülendi

Karı fırsat bilen trafik magandaları böyle görüntülendi

Kar yağışı esnasında havadan görüntüler

Kamera Kar Yağışı 

-Drift yapan araçtan detaylar
-Drift yaparken detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da kar yağışını fırsat bilen trafik magandaları sahilde drift yaptı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Tekirdağ’da kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor. Merkez ilçe Süleymanpaşa sahilinde karla kaplanan boş alan trafik magandalarının pisti haline geldi. Gece saatlerinde karla kaplanan alanı fırsat bilen bir kişi drift yapmaya başladı.
Faciadan kıl payı kurtuldu Drift yapan araç sürücüsü, karla kaplı alanda dönüş yaptığı sırada önüne çıkan başka bir otomobili son anda fark ederek kaza yapmaktan kıl payı kurtuldu. Drift yapan aracın o anları ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
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