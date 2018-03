Kargı’dan Afrin’e 13 ton pirinç gönderildi

-AK PARTİ İLÇE BAŞKANI SACİT ÖZDEMİRİN KONUŞMASI

- Afrin’de görev yapan Mehmetçiklere ulaştırılmak üzere 13 ton pirinç Çorum’un Kargı ilçesinden dualarla Kilis’e uğurlandı. AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından Afrin’de görev yapan askerler için toplanan gıda maddesi kampanasına Kargı ilçesi de pirinç toplayarak destek verdi. AK Parti Kargı ilçe Başkanlığı ve Kargı Belediyesi tarafından 1 hafta içerisinde 10 ton pirinç toplanması planlanıyordu. Kargı halkının kampanyaya gösterdiği ilgi nedeniyle 1 hafta içerisinde 13 ton pirinç toplandı. Toplanan pirinçler kamyona yüklenerek Kargı Belediyesi önünde yapılan uğurlama töreniyle, okunan duaların ardından Afrin’de görev yapan askerlere ulaştırılmak üzere Kilis’e gönderildi. Uğurlama töreninde bir konuşma yapan AK Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir, Kargı halkının yardım severliğinin bu kampanyada da ortaya çıktı. Afrin operasyonunun başlamasıyla birlikte AK Parti Çorum İl Başkanlığımız tarafından kampanya başlatıldı. Bu kampanya doğrultusunda bizde Kargı’dan pirinç gönderme noktasında harekete geçtik. Bu çalışmamız süresince halkımızdan gördüğümüz destek ve teveccühten dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fedakar bir şekilde halkımızın göstermiş olduğu bu yardım kampanyasındaki desteğine ve çalışan tüm arkadaşlarımıza aynı zamanda belediye başkanımıza ve tüm halkımıza teşekkür ediyorum’ dedi.

Biz Türk milleti olarak her zaman yardımsever olduğumuzu gösterdik diyen Özdemir, "Afrin’de zaferini gördüğümüz operasyonda bir kez daha gördük ki Çanakkale ruhu hala var. Birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci geçireceğimize inanıyor. Desteklerimizin milletimize, askerimize, devletimize devamını diliyorum. Biliyoruz ki Çanakkale’de de yurdumuzun her köşesinde savaş mücadelesi verdiğimiz dönemde en zayıf oluğumuz dönemdi. Ama artık silahımızın şuanda yüzde 70-80’ni kendimiz üretebilir duruma geldik. Ne zaman ki zayıf düştük Bizim elimizi kolumuzu her alanda bağladılar. Emir verdiler ama şimdi emir almıyoruz. Almayacağız. Çünkü biz millet olarak bir oldukça, bunlar ABD, Avrupa Birliği ve diğerleri hiçbir şey yapamayacaklar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü biliyoruz ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahibiz. Onun arkasında biz dik durmaya devam edelim. Eğer bir milletin arasına gerçek anlamada tefrika girmezse bu millet her zaman dimdik ayakta durdukça zaferlere ulaşmaya devam edeceğiz. Bu yüzden diyoruz ki Çanakkale ruhu devam ettikçe nice savaşları da kazanacağımıza inanıyorum’’ şeklinde konuştu.

Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen ise Kargı halkıyla gurur duyduğunu belirterek, "Kargı halkıyla gurur duyuyorum. Her hayırda yarışıyorlar. Afrine 13 ton pirinç topladık. Destek olan herkesten Allah razı olsun. Halkımız Ramazan ayında iftar çadırımız için yardım topluyoruz hayırda yarışıyor, Afrin’de hayırda yarışıyor. Halkımla gurur duyuyorum. Türk milleti zor günlerde bir olmasını çok iyi biliyor. Bundan da ayrıca çok mutluyum. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin.’’ ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından ilçe Vaizi Mehmet Yılmaz tarafından tüm şehitler ve askerler için dua edildi. Pirinçlerin yüklendiği kamyon yapılan dualar eşliğinde Kilise yola çıktı. Uğurlama törenine Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, AK Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir, İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Yıldız, İlçe Vaizi Mehmet Yılmaz, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Esra Peker, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Emre Üstünel, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.