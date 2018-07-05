Kargadan çıktığı sanılan yangında 10 dönüm buğday tarlası yandı

-Yangından genel detay görüntüler, ekiplerin müdahalelerinden genel detay görüntüler, elektrik direği üstündeki ölü kargadan görüntüler.



( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE



- Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde elektrik direği üzerlerinde ölü olarak bulunan kargadan çıktığı sanılan tarla yangınında 10 dönüm biçilmemiş buğday tarlası ile 190 adet saman balyası yandı. Çan ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Bahadırlı köyünde saat 16.00 sularında köye 2 kilometre uzaklıktaki tarım arazisinde çıkan yangın köylülerin fark etmesi ile itfaiye ve orman yangın ekininden yardım istenmesi ve köylülerin 1 traktör 1 iş makinası ve Çan Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 araz ile Çan Belediyesi itfaiye araçlarının müdahalesi ile söndürüldü. Yangın Tarla içinde bulunan elektrik direği üzerlerinde ölü olarak bulunan Karga’dan çıktığı sanılan yangını köy kahvesinde otururken bir ses işitmelerinin ardından çıkan dumanlardan fark ettiklerini söyleyen köy muhtarı Ayhan Topaloğlu, “İtfaiye ve orman teşkilatlarına haber verdik. Köylülerde traktörlerine pullukları takarak toprağı sürerek yangının büyümesini önlediler” dedi.



