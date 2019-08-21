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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kardinal George Pell’in temyiz başvurusu reddedildi - MELBOURNE

Kardinal George Pell’in temyiz başvurusu reddedildi - MELBOURNE

- Victoria Temyiz Mahkemesi'nin önünde bekleyen medya mensupları - Polisler, mağdur ve mağdur yakınlarından detaylar. - Kararın açıklanmasına sevinen taciz mağdurlarından detaylar - Cinsel taciz mağdurlardan Rob House ile yapılan röportaj.Kardinal George Pell'in temyiz başvurusu reddedildi - Çocuklara cinsel tacizden aldığı mahkumiyete itiraz eden George Pell'in temyiz başvurusu reddedildiMELBOURNE (AA) - Melbourne 'da görev yaptığı dönemde kilise korosundaki iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan mahkum olduğu 6 yıllık hapis cezası için temyize giden eski Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell'in başvurusu kabul edilmedi. Melbourne 'daki Victoria Temyiz Mahkemesinde, Yüksek Mahkeme Baş Yargıcı Anne Ferguson, Temyiz Mahkemesi Başkanı Yargıç Chris Maxwell ve Yargıç Mark Weinberg tarafından görülen davada, Pell’in yaptığı başvuru 2'ye karşı 1 kabul oyuyla reddedildi.Victoria Temyiz Mahkemesinin resmi sayfasından canlı yayınlanan duruşmada Yargıç Anne Ferguson ve Yargıç Chris Maxwell Pell’in itirazını reddederken Mark Weinberg başvuruyu kabul etti.Temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından mahkeme dışında ve içeride duruşmayı izleyen mağdur yakınları kararı sevinçle karşıladı. - Mağdurlar ve yakınları kararı sevinçle karşıladıMahkemenin Pell'in cezasını onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten cinsel taciz mağdurlardan Rob House, AA muhabirine yaptığı açıklamada tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi.

House, "Herkes için büyük bir gün, heyecan verici ve dünya için tarihi bir gün, çocukların güvende olduğu için, Katolik dünyasında çocuklara tecavüz olmayacak bu muhteşem bir şey." ifadelerini kullandı. - George Pell, cinsel tacizden 6 yıla mahkum olmuştuAvustralya'nın Melbourne kentinde 1996 - 2001 yılları arasında başpiskopos olarak görev yaptığı dönemde 13 yaşındaki iki erkek çocuğa cinsel tacizden jürinin suçlu bulduğu 78 yaşındaki Kardinal George Pell, 13 Mart 2019’da yargılandığı Melbourne Bölge Mahkemesinde 6 yıl hapse mahkum olmuştu.Mahkemenin temyiz başvurusunu reddetmesiyle 6 yıllık cezasını çekmek üzere hapishaneye dönen George Pell’in Anayasa Mahkemesine gitme hakkı bulunuyor.

Canlı Yayın Hapishane Cinsel Taciz Hapis Cezası Başpiskopos 

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