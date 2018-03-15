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15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Kardeşlerimiz Üşümesin' kargosu - MANİSA

'Kardeşlerimiz Üşümesin' kargosu - MANİSA

"Kardeşlerimiz Üşümesin" kargosu - MANİSA - Öğrencilerden görüntüler - Öğrencilerin tedarik ettiği giyim eşyası paketlerinden görünütler - Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun konuşması - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in konuşması Manisa 'dan Van'a "Kardeşlerimiz Üşümesin" kargosu - Şehzadeler ilçesindeki Ali Rıça Çevik Ortaokulu öğrencileri, 382 öğrenci için tedarik ettikleri kışlık mont ve botları Van'a gönderdiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Ali Rıza Çevik Ortaokulu öğrencileri, "Kardeşlerimiz Üşümesin" projesi kapsamında Van'ın İpekyolu ilçesi Kavuncu Ali Çavuş Ortaokulunda okuyan 382 öğrenciye mont ve bot tedarik etti.Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, okul bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin örnek bir çalışmaya imza attığını belirterek, "Değerler eğitimi kapsamından Van'daki kardeşlerimiz için almış olduğunuz bu montlar ve botların gönderilmesi oldukça güzel. Bizim devlet anlayışımız, bizim din anlayışımız, bizim insanlık ve varlık anlayışımız hep paylaşmak üzerinedir. Burada da bunun en güzel örneğini görüyoruz." dedi.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de Ali Rıza Çevik Ortaokulunun hayata geçirdiği projenin önemine değinerek, "Bir gönül köprüsü kuruyorsunuz sevgili gençler. Bu davranış büyük bir erdemdir. Ali Rıza Çevik'in gençleri, ellerindeki botlarını, montlarını, Van'daki kardeşlerimiz üşümesin diye paylaştığı müddetçe yedi düvel de gelse bizim bileğimizi bükemeyecektir." diye konuştu.
Ali Rıza Çevik Ortaokulu Müdürü Fevzi Yıldız da projeye katkı sağlayan herkese teşekkür etti.Törenin ardından tedarik edilen malzemeler dua edilerek Van'a gönderildi.

Argo İpekyolu Öğrenciler Okul Bahçesi Gönül Köprüsü 

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