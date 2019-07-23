Kardeşini kurtarmak için sulama kanalına atlayan 7 yaşındaki kız çocuğu o anları anlattı İzle

-İki çocuktan görüntü

-Seher ile röportaj

-detay görüntü

-Seher ile kardeşi Süleyman Yağız Çolak'ın fotoğrafı



( ADANA -ÖZEL)- Birbirini kurtarmaya çalışan çocuklar sırayla kanala atladı, boğulma tehlikesi geçirdi ADANA



- Adana'da 7 yaşındaki kız çocuğu, sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuğu kurtarmak isteyen 6 yaşındaki kardeşini kurtarmaya çalışırken kendisi de boğulma tehlikesi atlattı. Alınan bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. 4 yaşındaki Ramazan Parçikanlı, kardeşler Seher Kübra (7) ile Süleyman Yağız Çolak (6), arkadaşları Mehmet Çiftçi (9) ve ismi öğrenilemeyen iki çocuk, Levent Mahallesi'nde sulama kanalı kenarında oynamaya başladı.

Bir süre sonra Parçikanlı'nın ayağı kayarak suya düşünce akıntıya kapıldı. Bunun üzerine Süleyman Yağız Çolak, teyzesinin oğlunu kurtarmak için kanala atladı. Ancak o da akıntıya kapılınca bu sefer 7 yaşındaki kardeşi Seher Kübra Çolak peşlerinden kanala atladı. Seher Kübra Çolak da akıntıya kapılınca bu kez Mehmet Çiftçi ve diğer iki çocuk da kanala atladı. Akıntıya kapılan çocukların çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar koşarak gelip kanala atladı. Vatandaşlar çocukları boğulmaktan son anda kurtardı. Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan 3 çocuk taburcu edilirken Süleyman Yağız Çolak'ın tedavisi devam ediyor. Bu arada dün kayıp olduğu söylenen iki çocuğun da kanaldan çıkartıldığı ortaya çıktı. Seher Kübra Çolak ise yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlattı: "Kanal kenarında oynarken Ramazan'ın ayağı kayıp suya düştü. Onu gören kardeşim kurtarmak için suya girdi. O da boğulma tehlikesi atlatınca ben o ölür diye korktum onu kurtarmak için ben de girdim ama bende akıntıya kapıldı. Sonra bizi vatandaşlar kurtardı. Ben buradayım ama kardeşim hala hastanede o çok su yutmuş, ciğerleri su dolmuş."

