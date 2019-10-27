Kardeş belediye itfaiyeleri ortak tatbikat gerçekleştirdi

-İtfaiye ekiplerinin ortak tatbikatı

-İtfaiye amirleri ve eğitmenin açıklamaları



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya'nın Emet ilçesinde, Bursa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ve Emet Belediyesi İtfaiye Amirliği işbirliği ile bilgilendirme ve eğitim tatbikatı gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde kardeş Belediye olan Emet ve Bursa Büyükşehir itfaiye ekipleri tarafından yapılan tatbikata, Bursa İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 3, Emet İtfaiye Amirliği'nden 16 görevli personel katıldı.

Yapılan eğitimlerde ve tatbikatlarda, eldeki kısıtlı imkanlarla kurtarma yapmanın önemine değinildi. Uygulamalı olarak itfaiye erlerine hortumla ve sedye ile kurtarma şekilleri gösterildi. Emet Belediyesi İtfaiye Amiri Ahmet Şavk, yaptığı açıklamada, ''Bursa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Cumartesi ve pazar günlerini kapsayan iki günlük yangın müdahale, kurtarma gibi konularda kendi personelimizi bilgilendirdiler.Bu eğitim bizlere çok faydası olduğunu düşünüyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz'' dedi.

Bursa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Eğitim Amiri Ömer Faruk Döğücü, ''Birinci gün salon eğitimlerimizi, bilgilendirme eğitimlerimizi yaptık. İkinci gün sahada kurtarma eğitimleri ve tecrübelerimizi paylaştık. İtfaiye teşkilatlarının daha iyi çalışması için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Ben Emet Belediyesi İtfaiye Amirimize ve canı gönülden katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

Teknik ekipman azlığında maksimum nasıl olaylara müdahale edebiliriz, sonucu etkin şekilde nasıl ulaşırız, basit ama etkili kurtarma tekniklerini göstermek için burada bulunduklarını belirten Eğitimci İtfaiye Eri Salih Yaşa, ''Sönük hortumla eldeki minumum ekipmanla nasıl kurtarma yapabiliriz bunu uygulamalı olarak gösterdik. Bunun dışında çatı yangınlarında meydana gelebilecek kısmi göçüklerde ekip arkadaşımızı oradan seri şekilde nasıl alabiliriz. Eldeki ekipmanlarla bunun tatbikatını yaptık. Son olarak itfaiye görevlisinin mutlaka olmazsa olmaz bilmesi gereken, hakim olması gereken sedye bağlama eğitimini uygulamalı olarak yaptık'' ifadelerini kullandı.



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