Kardemir Karabükspor'un eski başkanlarından Ziya Ünsal toprağa verildi - KARABÜK
- Karabük Ulu Cami'den görüntü - Cenazeden görüntüKardemir Karabük spor'un eski başkanlarından Ziya Ünsal toprağa verildiKARABÜK (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabük spor'un eski başkanlarından iş adamı Ziya Ünsal, memleketi Karabük 'te toprağa verildi. Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ünsal için, Karabük Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Ünsal'ın cenazesi, burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu ilçesi Kuzyakahacılar köyünde defnedildi.Cenaze törenine, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Ünsal, 11 Aralık 2017 - 21 Şubat 2018 tarihlerinde o dönem Süper Lig'de yer alan Kardemir Karabük spor'un başkanlığını yapmıştı.
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