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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Karbonmonoksit zehirlenmesi: 5 ölü (2) - ADANA

Karbonmonoksit zehirlenmesi: 5 ölü (2) - ADANA

- Olay yerinden görüntüler - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları Adana 'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 5 ölüADANA (AA) - Adana 'nın Karataş ilçesi sahilinde balık tutmak amacıyla çadır kuran 5 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.Alınan ilk bilgiye göre, balık tutmak amacıyla ilçeye bağlı Tabaklar Mahallesi Aydınlar sahiline giden 5 kişi, bölgede konaklamak amacıyla çadır kurdu.Gruptakilerden uzun süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan çalışmada 5 kişi çadır içinde ölü bulundu.Yapılan ilk incelemede gruptakilerin karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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