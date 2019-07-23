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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Karayolu kenarında, 45 derece sıcaklıkta ekmek parası

Karayolu kenarında, 45 derece sıcaklıkta ekmek parası

Karpuz tezgahından görüntü

İran 

-Karpuz ve kavunlardan görüntü
-Erdal Cınaklı röportajı
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR - ÖZEL) DİYARBAKIR

- Bingöl’den gelip Diyarbakır’da karpuz satan 4 çocuk babası 41 yaşındaki Edip Cınaklı, aşırı sıcaklar altında karpuz satarak ailesine bakıyor. Diyarbakır Silvan karayolu üç yol mevkiinde karpuz satan Erdal Cınaklı, aşırı sıcaklara rağmen çocuklarının rızkı için sabahın erken saatlerinde tezgahını kuruyor. Gece geç saatlere kadar karayolu başında tezgahını açık tutan Cınaklı, zor şartlara rağmen müşterilerini düşünerek en iyi karpuz ve kavunu getirip satmaya çalışıyor. Sezonluk olarak tezgah açtığını aktaran Cınaklı, en fazla 5 ay burada tezgah açtığını belirtiyor. “45 derece sıcak altındayım, para kazanmakta zordur” 45 derece sıcaklıkta, arabaların geçmesi ve tozla beraber bu iş yaptığını, ama mecbur olduğunu ifade eden Erdal Cınaklı, sözlerine şöyle devam etti: “Çalışmazsak o da olmuyor. Elimden geldiği kadar iyi karpuz getiriyorum. Çünkü çevredir, giden geri gelemez. Bu yüzden kötü mal satmak istemiyorum. Elimden geldiği kadar iyi mal satmak istiyorum. Müşterilere sıkıntı olmaması için. Sezonluktur, burada en fazla 5 aydır. Çünkü karpuzun sezonu İran’dan başlar, sonra İran kesilir, Adana başlar. Adana kesilir bu sefer Diyarbakır başlar. Öyle gidiyor zaten. 45 derece sıcak altındayım, para kazanmakta zordur. Sabah kalk akşama kadar müşterilerle uğraş, karpuzdur, tezgahı düzelt, ağırdır yani. İllaki zordur, bir kişiyim zaten, iki kişi olsak gene zahmeti var. Sabah 07.30, 08.00 gibi geliyorum. Akşamda karanlık bastığı gibi yavaş yavaş tezgahı kapatıyoruz. Eve gidene kadar saat 21.00 veya 22.00'ı buluyor. Mecburuz yani, bir kişi yorgunlukla ancak yetiştirebiliyorum” şeklinde konuştu.

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