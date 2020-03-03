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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

KURULAN SAHRA HASTANESİ İÇİNDEN DETAY

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-KARANTİNA ALTINA ALINAN ŞOFÖRLERDEN DETAY
-KARANTİNA ALTINDA OLAN ŞOFÖRLER İLE RÖP.
-KARANTİNA BÖLGESİ VE TIRLARDAN DETAY

( IĞDIR -ÖZEL) IĞDIR

- Nahçıvan’dan yurda dönen şoförler, korona virüs riskine karşı karantina altına alınarak gözetim altında tutuluyor.Türkiye'nin kapı komşusu olan İran'da görülen korona virüs vakalarının ardından kapatılan Dilucu Sınır Kapısında, Türk tır şoförlerinin yurda girişleri başladı.
Şoförler, korona virüs riskine karşı sağlık kontrolünden geçiriliyor. Korona virüs riskine karşı kurulan Sahra Hastanesinde gözlem altına alınan Türk tır şoförlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten ve şoförler adına konuşan bir sürücü, “Beni de bugün karantina altına aldılar. Ateşim 36 derece olarak ölçüldü ve normal sınırlarda. Sağ olsunlar, böyle bir teşkilat kurulmuş ve bizi tedbir amaçlı gözetim altında tutuyorlar. Yatak nevresim her şey son derece hijyenik bir ortamda bizim için hazırlanmış. Yemeğinden tutunda bütün ihtiyaçlarımız gideriliyor. Bizler için çok yoğun bir çaba harcayarak büyük bir fedakarlık gösteriyorlar. Buradaki görevlilere ben çok teşekkür etmek istiyorum” dedi.
Ateşi yüksek olan şoförler, sınırda kurulan Sahra Hastanesinde karantina altına alınarak gözetim altında tutuluyor
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