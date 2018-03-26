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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Karamollaoğlu: 'Sınırlarda Türkiye’ye tehdit varsa müdahale etmek hakkıdır' - AFYONKARAHİSAR

Karamollaoğlu: 'Sınırlarda Türkiye’ye tehdit varsa müdahale etmek hakkıdır' - AFYONKARAHİSAR

Karamollaoğlu: "Sınırlarda Türkiye’ye tehdit varsa müdahale etmek hakkıdır" - AFYONKARAHİSAR - Konferanstan detay görüntüler - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun basın mensuplarının sorularını yanıtlaması - Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: - “Sınırlarımızda Türkiye’yi tehdit eden bir gelişme varsa, oraya müdahale etmek her ülkenin hakkıdır. Türkiye’nin de hakkıdır. Ancak bunları siyasi malzeme haline getirmek doğru olmaz. Bizim söylediğimiz bundan ibarettir”AFYONKARAHİSAR (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına ilişkin, “Sınırlarımızda Türkiye’yi tehdit eden bir gelişme varsa, oraya müdahale etmek her ülkenin hakkıdır. Türkiye’nin de hakkıdır. Ancak bunları siyasi malzeme haline getirmek doğru olmaz. Bizim söylediğimiz bundan ibarettir.” dediKaramollaoğlu, partisinin Afyonkarahisar ’da termal bir otelde düzenlediği “Türkiye’nin Meseleleri ve Çözüm Yolları” konferansına katıldı.
Konferansta sunum yapan Karamollaoğlu, Türkiye’nin ekonomik ve dış politikasını eleştirerek, partisinin görüşlerini anlattı.Programın sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) PKK, PYD ve YPG’ye yönelik sınır ötesi operasyonlarına ilişkin yorum yapılamayacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:“Sınırlarımızda Türkiye’yi tehdit eden bir gelişme varsa, oraya müdahale etmek her ülkenin hakkıdır. Türkiye’nin de hakkıdır. Ancak bunları siyasi malzeme haline getirmek doğru olmaz. Bizim söylediğimiz bundan ibarettir.” - “Dere görülmeden paçalar sıvanmaz”Seçim ittifaklarının şu an için söz konusu olamayacağına işaret eden Karamollaoğlu, Türkiye’nin henüz seçim sathına girmediğini vurguladı.Karamollaoğlu, ittifakların seçime giderken konuşulabileceğini belirterek, “Şimdiden seçim öncesi neyin ittifakıdır bu. Biz şu anda seçim atmosferine girmedik. Yani dere gelmemiş, paçaları sıvazlıyorsunuz. Ben neden dereyi görmeden paçaları sıvayayım ki. Zamanı gelince onlarında cevabı verilir inşallah.” diye konuştu.
Konferansa Karamollaoğlu’nun yanı sıra Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Adnan Şenel, CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Kemal Demirkırkan, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

Dış Politika Sivil Toplum Sınır Ötesi Sınır Ötesi Operasyon Basın Mensupları 

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