Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Karaman polisi, telefon dolandırıcısı 3 kişiyi yakaladı

Karaman polisi, telefon dolandırıcısı 3 kişiyi yakaladı

Zanlıların adliyeye getirilmesi

Yaşlı Kadın Çeyrek Altın Kurusıkı Tabanca Emniyet Müdürlüğü Harekete Geç 

-Adliyenin dış görüntüsü

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da kendilerini telefonda komiser olarak tanıttıkları yaşlı kadın ve adamın altın ve para alan 3 dolandırıcı polisin sıkı takibi sonucu kenti terk etmeden kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’dan Karaman’a 01 ARC 848 plakalı otomobille gelen Ahmet S. (30), Yılmaz D. (22) ve Ahmet Ç. (33), telefonla aradıkları M.E. ve M.E.’ye ‘kimlik bilgileriniz kullanılarak FETÖ/PDY Terör Örgütüne para gönderilme işlemi yapılıyor. İkamet adreslerinizi verin polis gelecek ve evdeki kıymetli eşyalarınızı güvenli hesaba aktaralım’ diyerek kandırdı. Bunun üzerine şahıslara inanan M.E., evde bulunan 6 Cumhuriyet altını, 16 çeyrek altın ile 485 lira para, M.E.’de 3 adet altın yüzük, 4 bin lira, 300 euro ve 1 adet kurusıkı tabancayı evlerine gelen kişilere teslim etti. Şüpheliler adreslerden ayrıldıktan bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan şahıslar, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, harekete geçerek çalışma başlattı. Şüphelilerin bindiği aracın plakasını tespit eden polis, dolandırıcıları telefonla ikna ettiği diğer kişilerin Urgan Mahallesindeki evlerine giderken kıskıvrak yakaladı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda dolandırdıkları altın ve paralar ile yabancı uyruklu şahıslar adına kayıtlı sim kartı olan cep telefonları ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar daha sonra ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Dolandırıcılıktan çok sayıda sabıkaları bulunduğu öğrenilen şahıslardan, Yılmaz D.’nin sahte kimlik taşıdığı ve cezaevi firarisi olduğu da ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 zanlı adliyeye sevk edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Gaziantep Emniyetine Terör SaldırısıGaziantep Emniyetine Terör Saldırısı
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Yatak Odasına Giren Polis Şok Oldu!Yatak Odasına Giren Polis Şok Oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı