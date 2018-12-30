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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Karaman Kalesi ünlü kayak merkezlerini aratmadı

Karaman Kalesi ünlü kayak merkezlerini aratmadı

Kaleye kaymaya gelenler

Çarpma Anı İlginç Görüntü Kız Çocuğu Hafta Sonu Tatili Kar Yağışı 

-Kaymanın keyfini çıkaran çocuklar
-Röportaj sırasında bir vatandaşa kayak yapan kız çocuğunun çarpma anı
-Kayanların yola çıkmaması için tedbir alan gençler
-Kayak yapanlarla röp
-Detaylar

( KARAMAN -ÖZEL)- Kar yağışını ve hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar çoluk çocuk Karaman Kalesi'ne giderek sini, naylon ve kızaklarla kayarak gönüllerince eğlendi- Zaman zaman kazaların yaşandığı kayak keyfi sırasında kayak yapanların yola çıkmaması için vatandaşlar etten duvar ördü KARAMAN

- Karaman'da dün gece başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışının ardından ünlü kayak merkezlerini aratmayan Karaman Kale'ne çoluk çocuk akın eden vatandaşlar, sini, naylon ve kızaklarla kayarak gönüllerince eğlendi. Karaman'da dün gece başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Okullarında tatil olması nedeniyle çocuklar aileleriyle birlikte öğleden sonra kayak yapmak için Karaman Kalesi'ne koştu. Ellerindeki sini, naylon ve kızaklarla kayan çocukların yanında ailelerinin de kayması ilginç görüntüler oluşturdu. Çocuklar kadar büyüklerde kaymanın keyfini doyasıya yaşadı. Kalenin bulunduğu yerden aşağıda bulunan yola kadar kayan çocuklar ve aileleri zaman zaman tehlikeli anlar yaşadı. Kayak keyfi sırasında yaşanan kazalar yürekleri ağza getirdi Bazı gençler kayanların yola çıkmamaları için etten duvar oluşturarak tedbir aldı. Tedbirlere rağmen bazı çocukların kayarken yolun karşısına geçmeleri ise yürekleri hoplattı. Kayak sırasında sık sıkı görünmez kazalarda yaşandı. Röportaj esnasında bir vatandaşa kayan kız çocuğunun çarpması havalanarak yere düşmesi ise saniye saniye görüntülendi. Kaleye kaymayan gelen vatandaşlar, kaymanın çok zevkli olduğunu söyleyerek ortak görüş belirttiler.
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