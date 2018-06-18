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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Karaman’daki otobüs kazasında ölen 3 kişinin kimliği belirlendi Video

Karaman’daki otobüs kazasında ölen 3 kişinin kimliği belirlendi Video

Olay yerinden detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

Hastane Otobüs Kazası Yolcu Otobüsü Özel Hastaneler Direksiyon 


- Karaman'daki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden 3 yolcunun kimliği belirlenirken, yaralı sayısının da 47 olduğu açıklandı. Edinilen bilgiye göre, Alınan Celal Ö. yönetimindeki 42 ER 169 plakalı yolcu otobüsü, Mersin’den Karaman’ a gelirken, Sertavul geçidinde, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 3 yolcu olay yerinde hayatını kaybederken, 47 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ve özel araçlarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi ile özel hastanelerde tedavi altına alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden ve cenazeleri Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırılan yolcuların isimleri ise Rukiye Ertan (26), Sultan Söylemez (26) ve Hatice Yaldız (28)i olduğu açıklandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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