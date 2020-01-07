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07 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Zanlıların adliyeye getirilmesi

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Akalan 

-Adliyenin dış görüntüsü
-Yakalanan uyuşturucuların fotoğrafı

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.Ö. H.K. ve H.E. isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışma sonucunda 3 şüpheliyi gözaltına alırken, satışa hazır 4 paket esrar ve 8 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.
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