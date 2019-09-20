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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Karaman'da silahla yaralama anı güvenlik kamerasında

Karaman'da silahla yaralama anı güvenlik kamerasında

- Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüsü KARAMAN (AA) - Karaman 'da silahlı yaralama anı güvenlik kameralarına yansıdı.Fenari Mahallesi 41. Sokak'ta yürüyen yabancı uyruklu Zait Kamil Muhammet'in (32) yanına gelen yüzü maskeli bir kişi, elindeki av tüfeğiyle ateş ederek kaçtı.Vücudunun çeşitli yerlerinden saçmalarla yaralanan Muhammet, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde yolda yürüyen Muhammet'in yanına yaklaşan siyah giyimli ve maskeli kişinin, ona ateş ederek kaçtığı yer alıyor.

Kamera Güvenlik Kamerası 

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