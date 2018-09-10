Karaman’da otomobille iki elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

-Yaralılara sağlık görevlilerin müdahalesi

-Yaralıların ambulansla götürülmesi



( KARAMAN ) KARAMAN



- Karaman’da otomobille iki elektrikli bisikletin çarpması sonucu Afganistan uyruklu 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında Külhan Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ramazan Ö. yönetimindeki 70 AAC 801 plakalı otomobil ile Afganistan uyruklu Sardar Tajik ile Muhammed Ali Ahmad’ın kullandığı elektrikli bisikletler çarpıştı. Kazada, elektrikli bisikletlerin sürücüleri ile arkalarında yolcu olarak bulunan Yusuf Ahmad Kassem, kaldırıma savrularak yaralandı. Yaralıların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralılar daha sonra çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

