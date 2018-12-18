Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Karaman’da öğrencilerin bıçaklı kavgası: 3 yaralı

Karaman’da öğrencilerin bıçaklı kavgası: 3 yaralı

Kavganın çıktığı sokakta bulunan polis ekipleri

Polis Lise Öğrenci Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri Öğrenciler 

-Olay yerinde inceleme ve bilgi alan ekipler
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı. Kavga, saat 16.45 sıralarında Topucak Mahallesi 366 Sokak girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, farklı liselerden oldukları öğrenilen iki gurup öğrenci sokak girişinde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine öğrenciler arasında bıçakla kavga çıktı. Kavgada lise öğrencileri B.Ö., U.A. ve A.K., bacaklarından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı öğrenciler çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavganın duyulmasının ardında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavganın olduğu sokakta inceleme yapan polis ekipleri kavgaya karışarak kaçan diğer öğrencileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı