Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Karaman’da kullanılmayan eski hastane ek binasında yangın çıktı

Karaman’da kullanılmayan eski hastane ek binasında yangın çıktı

Binadan dumanların çıkması

Polis Aracı Polis Hastane Devlet Hastanesi Yangına Müdahale 

-İtfaiyenin yangına müdahalesi
-Olay yerindeki polis aracı
-Yangın söndürme çalışmalarını izleyen vatandaşlar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da eski hastane ek binasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın, İmaret Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerindeki eski devlet hastanesi ek binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayarak boş halde duran 3 katlı ek binanın ikinci katından yoğun dumanları çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri zaman kaybetmeden yangına müdahale etti. 1 saatlik çalışmanın ardından yangın itfaiye tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu arada yangının çıktığı ek binanın zaman zaman bazı dernekler tarafından depo olarak kullanıldığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı