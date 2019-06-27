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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Karaman’da dev kaya parçası köy yoluna düştü

Karaman’da dev kaya parçası köy yoluna düştü

Köy yoluna düşen dev kaya parçası

İstinat Duvarı Gesi Aşırı Yağış Karbon 

-Araçların yolu kullanması
-Jeoloji Mühendisi Mikail Tüler ile röportaj
-Detaylar

( KARAMAN -ÖZEL) KARAMAN

- Karaman’ın Ermenek ilçesinde dağdan kopan yaklaşık dev kaya parçası köy yolunu tek şeride düşürdü. O an yoldan geçen kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Olay ilçeye bağlı Gökçekent Köy yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle toprak zeminde yumuşama oldu. Yumuşayan zemin nedeniyle dağdan kopan yaklaşık 20 ton ağırlığında olduğu düşünülen dev kaya parçası yuvarlanarak Gökçekentle birlikte üç köyün ilçeye bağlantısını sağlayan yolun üzerine düştü. Dev kayanın düştüğü sırada yoldan geçen kimsenin olmaması ise olası faciayı önledi. Kayanın düşmesi nedeniyle yol tek şeride düştü. Köylüler, dev kaya parçasının düşmeden öce küçük parçaların düşmeye başladığını söylediler. "Tehlikeli görünen kayalar tıraşlanmalıdır" Jeoloji Mühendisi Mikail Tüler, Ermenek bölgesinde genellikle tortul kayaçların bulunduğunu belirterek, “Kaya düşmelerinin meydana geldiği bölgelerde de karbonatı fazla olan marn bulunmaktadır. Bu kayalarda zamanla yağmur ve rüzgar etkisine bağlı olarak oyulmalar ve deforme olmalar meydana gelir. Bu bölgelerde yapılması gereken patlatma veya kırıcı kullanılarak tehlikeli olan yerleri tıraşlamaktır. Bu tıraşlama bize yaklaşık 20 yıl gibi bir zaman kazandırabilir. Ağaçlandırma yapılarak da bir önlem alınabilir, istinat duvarının yapılması bence mantıklı değil” dedi.

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