- Karaman 'da askeri araç şarampole düştü - 2 yaralı - Kaza yerinden detay görüntülerKARAMAN (AA) - Karaman 'da askeri aracın şarampole düşmesi sonucu 2 asker yaralandı.Alınan bilgiye göre, Jandarma Astsubay F.P. (28) yönetimindeki 70 JAA 042 plakalı hafif ticari araç, Karaman - Mersin karayolunun 20. kilometresinde şarampole düştü.Kazada yaralanan sürücü ile askeri araçtaki Jandarma Uzman Çavuş M.Y. (24), çevredekiler tarafından Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.