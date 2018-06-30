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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Karaman'da askeri araç şarampole düştü: 2 yaralı

Karaman'da askeri araç şarampole düştü: 2 yaralı

- Karaman 'da askeri araç şarampole düştü - 2 yaralı - Kaza yerinden detay görüntülerKARAMAN (AA) - Karaman 'da askeri aracın şarampole düşmesi sonucu 2 asker yaralandı.Alınan bilgiye göre, Jandarma Astsubay F.P. (28) yönetimindeki 70 JAA 042 plakalı hafif ticari araç, Karaman - Mersin karayolunun 20. kilometresinde şarampole düştü.Kazada yaralanan sürücü ile askeri araçtaki Jandarma Uzman Çavuş M.Y. (24), çevredekiler tarafından Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Askeri Araç Ticari Araç 

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