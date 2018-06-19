Karaköy'de tramvay durağına gitmek isteyen kadına taksi çarptı

-Ticari taksinin görüntüsü

-Sağlık ekipleri

-Genel detay



( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL



- Karaköy'de tramvay durağına gitmek isteyen Nebahat Abonoz isimli bir kadına ticari taksi çaptı. Yaralı kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, sürücü gözaltına alındı. Beyoğlu Karaköy tramvay durağına gitmek için yolun karşına geçmek isteyen 45 yaşlarındaki Nebahat Abonoz'a 34 TBN 50 plakalı ticari taksi sürücüsü çarptı. Çarpmanın şiddeti ile neye uğradığını şaşıran Abonoz yere düştü. Acılar içinde yerde oturan Abonoz'un yardımına koşan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları Nebahat Abonoz'u tedavi etmek üzere İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri de ticari taksi sürücüsünü sorgulanmak üzere gözaltına aldı.

