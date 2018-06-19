Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Karaköy'de tramvay durağına gitmek isteyen kadına taksi çarptı

Karaköy'de tramvay durağına gitmek isteyen kadına taksi çarptı

Kadının görüntüsü

İlk Müdahale Ticari Taksi Polis Sağlık Ekipleri 

-Ticari taksinin görüntüsü
-Sağlık ekipleri
-Genel detay

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Karaköy'de tramvay durağına gitmek isteyen Nebahat Abonoz isimli bir kadına ticari taksi çaptı. Yaralı kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, sürücü gözaltına alındı. Beyoğlu Karaköy tramvay durağına gitmek için yolun karşına geçmek isteyen 45 yaşlarındaki Nebahat Abonoz'a 34 TBN 50 plakalı ticari taksi sürücüsü çarptı. Çarpmanın şiddeti ile neye uğradığını şaşıran Abonoz yere düştü. Acılar içinde yerde oturan Abonoz'un yardımına koşan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları Nebahat Abonoz'u tedavi etmek üzere İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri de ticari taksi sürücüsünü sorgulanmak üzere gözaltına aldı.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı