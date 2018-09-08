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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Karadeniz Yolcu Otobüsünü İçine Çekti

- Karadeniz Yolcu Otobüsünü İçine Çekti

otobüs detay

Su Kanalı Gesi Yolcu Otobüsü 

-fırtına detay
-otobüs detay

( MOSKOVA ) - Karadeniz yolcu otobüsünü içine çekti MOSKOVA

- Rusya’nın Krasnodar bölgesine bağlı Novorossisk şehrinde fırtına nedeniyle Karadeniz taştı, dalgalar park halindeki otobüsü denize çekti. Rusya’nın Krasnodar bölgesine bağlı liman kenti Novorossisk’te fırtına nedeniyle zor anlar yaşandı. Karadeniz fırtına nedeniyle taşınca yol kenarındaki otobüs yavaş yavaş denize doğru kaymaya başladı.
Taşan deniz nedeniyle yeni su kanalı açılınca otobüs kanalın içerisine kadar ulaştı. Dev dalgalar otobüsü neredeyse denizin tam ortasına çekmek üzereyken otobüsün arkası çamura saplandı. Denizde mahsur kalan otobüsün içinde insanların olmaması faciayı önledi. Otobüs dev dalgalar nedeniyle saplandığı noktadan çekilemedi. Acil yardım ekipleri fırtına hafifledikten sonra otobüsü bulunduğu noktadan çekecek. Novorossisk sakinleri ise dev dalgaların otobüsü yavaş yavaş denizin ortasına sürüklendiğini iddia ederek otobüsün fırtına sonrasına kadar dayanamayacağını düşünüyor. (EA-MOŞ-HA-Y)
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