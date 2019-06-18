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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Karadeniz Sahil Yolu’ndaki sürücülere yağmur ve şimşek engeli

Karadeniz Sahil Yolu’ndaki sürücülere yağmur ve şimşek engeli

- Araç içi görüntüler

Şiddetli Yağış Gesi Yağan 

-- Şimşek görüntüsü

( RİZE )- Gündoğdu bölgesinde araçlar ilerleyemedi RİZE

- Rize’de bir anda şiddetini arttıran yağmur Karadeniz Sahil Yolu’ndaki sürücülere zor anlar yaşattı. Rize’de son günlerde hafif olarak devam eden yağmur, akşam saatlerinde şiddetini bir anda arttırarak sürücülere zor anlar yaşattı. İl Merkezine bağlı Engindere Mahallesinden, Bozukkale Mahallesi’ne kadar çok şiddetli yağan yağmur; trafiğin durma noktasına gelmesine sebep oldu. Bazı araçlar Gündoğdu Mahallesi’nde hareket etmekte zorlanırken, bazı araçlar ise yol kenarında durarak yağmurun hafiflemesini bekledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Rize için Sarı Alarm verildi.
İl genelinde şiddetli yağış devam ederken, bazı bölgelerde şebeke sorunu yaşanıyor. (KA-
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