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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Karadeniz Sahil Yolu’nda bayram trafiği

Karadeniz Sahil Yolu’nda bayram trafiği

Trafik yoğunluğundan detaylar

Uzunlu Yurt Dışı Bayram Trafiği Gurbetçi 

-Araçların beklemesinden görüntü
-Kilometrelerce uzanan kuyruktan görüntü

( ORDU -ÖZEL)- Dönüş yoluna geçen gurbetçiler, kilometrelerce kuyruk oluşturdu ORDU

- Karadeniz Sahil Yolu’nda Kurban Bayramı dolayısı ile yaşanan yoğunluk, trafiğin bir nebze de olsa aksamasına neden oldu. Kurban Bayramı öncesi büyük şehirlerden ve yurt dışından memleketlerine gelen gurbetçilerin bir kısmı araçlarıyla geri dönüşe başladı.
Ordu’da çevre yolu olmasına rağmen şehir merkezinden gitmek isteyen sürücüler, trafikte kimi zaman yaklaşık 1 saat bekledi. Yoğun bir trafiğin oluştu Karadeniz Sahil Yolu’nda özellikle Ordu'dan Samsun istikametine kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşurken, emniyet güçleri de kavşaklarda trafiğin rahatlaması ve olası bir kazanın yaşanmaması adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bayramın ilk gününden itibaren yaşanan yoğunluğun, yaklaşık 4 gün daha devam edeceği tahmin ediliyor.
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