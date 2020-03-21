Karadeniz ile Akdeniz'i bağlayan Geminbeli Geçidi'nde yoğun sis - SİVAS
- Gölova ilçesinden ve Suşehri - Sivas karayolu Geminbeli geçidinden görüntü - Kara yolundan görüntü - Karda sokak hayvanlarından görüntü - Baraj gölünden görüntü - Seyir halindeki araçtan görüntüKaradeniz ile Akdeniz'i bağlayan Sivas 'taki Geminbeli Geçidi'nde yoğun sisSİVAS (AA) - Sivas 'ın, 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde yoğun sis ve aralıklarla yağan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen, Suşehri - Sivas kara yolu güzergahındaki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde yoğun sis ve aralıklarla yağan kar yüzünden görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düşüyor.Yolun kapanmaması için kara yolları ekipleri hazır bekletiliyor.Öte yandan, Suşehri ilçesinde hayvanseverler, Geminbeli Geçidi'nde araziye yaban hayvanları için yem bıraktı.
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