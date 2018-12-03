Karadeniz'den hamsi fışkırıyor

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( KASTAMONU )- İnebolu'dan bin 500 ton Hamsi sevkiyatı KASTAMONU



- Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde denize açılan balıkçıların limana bol miktarda hamsiyle dönmesi hem satıcıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Palamut sezonun bereketli geçen Karadeniz’de deniz suyunun soğumasıyla birlikte balıkçıların ağlarına bol miktarda hamsi takılmaya başladı.

Trabzon, Ordu, Samsun, Sinop, Zonguldak gibi Karadeniz'in birçok ilinden İnebolu açıklarına gelen balıkçı tekneleri, 3 günde yaklaşık bin 500 ton hamsi ile limana döndü. İnebolu Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ahmet Çelebi, 3 günde İnebolu’dan yaklaşık bin 500 ton hamsi sevkiyatının gerçekleştiğini söyledi.



İnebolu’ya bağlı Evrenye Balıkçı Barınağı’nda ise dökme hamsiler sevk edildi. Evrenye Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Turan Akın 3 gün boyunca yaklaşık 600 ton hamsinin sevkiyatının yapıldığını belirterek hem Evrenye köyünün hem İnebolu ilçesinin hamsi sevkiyatından yüzünün güldüğünü ifade etti.

Tonlarca hamsi İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun gibi Türkiye’nin dört bir yanına gönderildi. 'VATANDAŞLARIMIZ TAZE BALIK YESİN' Trabzonlu Balıkçı Muhammed Özçelik, Sinop'tan denize açıldıklarını, İnebolu açıklarında kasalar dolusu hamsi avladıklarını belirtti.

Balıkçılardan Veli Küçük ise, ‘’ İnebolu açıklarından tutulan hamsileri, TIR'larla Türkiye'nin dört bir yanına gönderdik. Teknenin ambarı ve üzeri hamsiyle doldu. Avladığımız balığın büyük kısmını tezgahlarda satılmak üzere piyasaya gönderdik. Vatandaşlarımız taze balık yesin, İnşallah bu sezon böyle devam eder. Vatandaş da ucuza balık yer" dedi.



