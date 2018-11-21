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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Karadeniz’den hamsi fışkırdı Video

Karadeniz’den hamsi fışkırdı Video

Balıkçı tekneleri

Salar Balıkçı Teknesi Karya Gesi Alamut 

-Teknelerdeki hamsiler
-Ekiplerin kasalara yüklemesi
-Kamyondan görüntü
-Köksal Akkan ile röportaj
-Detaylar

( ZONGULDAK )- Yaklaşık 500 ton avlanan hamsi Türkiye’nin dört bir yanına gönderildi ZONGULDAK

- Karadeniz’de palamut bereketinin ardından hamsi bereketi yaşanıyor. Zonguldak açıklarında avlanan balıkçılar yaklaşık 500 ton hamsi avladı. Karadeniz’den adeta hamsi fışkırdı. Karadeniz’in bazı illerinden yola çıkan balıkçı tekneleri Zonguldak açıklarında hamsi avladı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan palamut bereketinin ardından bu kez de hamsi bolluğu yaşandı. Kilimli ilçesindeki limana gelen yaklaşık 30 balıkçı teknesi 500 tona yakın hamsi avladı. Limana gelen tırlara yüklenen hamsiler başta metropol kentler olmak üzere Türkiye’nin dört bir bölgesine dağıtılmak üzere yola çıktı. Balıkçı teknesi kaptanı Köksal Akkan, “Palamut balığı sezonunu açtık. Bu zamana kadar devam ettik. Sakarya’dan beri hamsi avlıyoruz. Sakarya’dan buraya kadar devam ettik. Bir gün daha buradayız. Hamsi poyraza doğru devam ediyor. Biz yaklaşık 500 kasa balık avladık. Yaklaşık 25 tekne var. Hepsi balık aldı. Tabi bunu balık olarak hesaplamayalım bunun mazot ve ekip giderleri de var” diye konuştu.
Ordu’dan Zonguldak’a gelen balıkçı teknesi kaptanı ise “Bu akşam bin kasaya yakın hamsi avladık. Herkeste bin bin beşyüz kasa hamsi var. Kilimli’deyiz. Fatsa’dan yola çıktık. Bu sene palamut boldu” diye konuştu.

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