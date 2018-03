Karaciğer dostu enginar bahçelerinde hasat zamanı...Hasat havadan görüntülendi

-İşçilerin çalışmaları ve enginarlardan genel detay aktüel görüntüler

-İşçilerle röportaj



( İZMİR -ÖZEL-HD) - İzmir'de enginarın üretim merkezi Urla'da 3 bin 500 dönüm alanda yetiştirilen enginarın hasat çalışmaları havadan görüntülendi - Her yıl ortalama 30 milyon baş enginar yetiştirilen Urla’da bu yıl verimin yüksek olduğu belirtiliyor İZMİR



- İzmir’in enginarın üretim merkezi Urla ilçesinde, 3 bin 500 dönüm alanda ekilen enginarların hasat çalışmaları başladı.

Yılda ortalama 30 milyon baş enginar toplanan ilçede, üreticiler bu yıl verimin yüksek olduğunu belirtti.

Karaciğer dostu bitkinin hasat zamanında, yemyeşil enginar bahçeleri drone ile havadan görüntülendi. Ağustos sonundan Eylül ortalarına kadar dikilen enginarlardan ‘Sakız enginar’ Kasım ve Aralık aylarında, ‘Bayrampaşa enginarı’ ise Mart ve Nisan aylarında hasat ediliyor. Urla’nın 435 enginar üreticisi, iç pazara enginar yetiştirirken, bitkinin kök kısmında bulunan kısmı da turşu yapıp satıyor. Üreticiler, birkaç yıldır yapılan enginar festivalleri ile talebin daha çok arttığını, ancak bitki masraflı ve ağır işçilik gerektirdiği için az sayıda üretici ile talebe yetişemediklerini belirtti.

“Talebi karşılamakta zorlanıyoruz” Masmavi denizin kıyısındaki Demircili köyü, yemyeşil enginar bahçeleri ile Urla’da enginarın en fazla yetiştirildiği bölgelerden biri. Köy sakinlerinden üretici İbrahim Direk, “Enginar artık Urla’da meşhur oldu. Yapılan festivallerle ilçemize enginar için gelen çok oluyor. Demircili köyünün enginarı ise lezzetli olduğu için talep çok ama enginar diken kişi sayısı azaldı. Masraflı bir bitki olduğu için insanlar enginar dikmemeye başladı.

Enginar için devletten destek bekliyoruz. Enginar şifalı bir bitki ve talebi de fazla. Hatta talebi karşılayamamaya başladık. Pazarcılar gelip enginar soruyor. Yeterli enginarımız yok. Bizim 50 dönüm arazimiz var. Her yıl dönüm başına ortalama 5 bin baş enginar alırız. Bu sene verimli geçti, sezondan umutluyuz” diye konuştu.

Hem pazara satıyorlar hem turşu yapıyorlar Ailecek enginar ürettiklerini ifade eden Ümmet Direk de, “Enginarı ağustos sonundan eylül ortalarına kadar dikeriz. Sakız enginarını kasım ve aralık aylarında toplarız. Bayrampaşa enginarının en verimli olduğu aylar ise mart ve nisan aylarıdır. Bir kişi günde bin 500 enginar kesiyor ama işçilik biraz ağır ve masraflıdır. Enginarları iç pazara satıyoruz. Aynı zamanda enginarın en kök kısmını sıyırırız ve ondan da turşu yapıp satarız. Enginar bizim gelir kapımız” ifadelerini kullandı. En büyük düşmanı köstebek ve salyangoz Urla Ziraat Odası Başkanı Nurettin Kılınç, enginarın masraflı, işçilik isteyen ve hastalıkla mücadelesi zor bir bitki olduğunu söyledi.



Enginarın -5 derece soğuğa bile dayandığını, en büyük düşmanının ise köstebek ve salyangoz olduğunu belirten Kılınç, enginar festivalleriyle enginara talebin arttığını, insanların enginarı daha iyi tanıdığını ve az sayıda üretici ile talebi karşılayamadıklarını ifade etti.

Şifa deposu enginar Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Derya Zünbülcan da, şifa deposu enginar hakkında şu bilgileri verdi: “Enginar; yüksek oranda A, B1 ve C vitamini, kalsiyum, fosfor, demir, potasyum, manganez içerir. Bir orta boy çiğ enginar yaklaşık 60 kaloridir. Kolesterol içermez, kalp dostudur. Bedenimizin en ağır ve en büyük organlarından biri olan karaciğerin sağlıklı olması için tüketmemiz gereken özel bir besindir. Karaciğer besinler ile aldığımız protein, karbonhidrat, yağ, vitaminler ve kullandığımız ilaçların işlendiği yerdir. Yani bir nevi bedenimizin fabrikasıdır. Yenilenme özelliği vardır. Bu yenilenmeyi gerçekleştirebilmek için beslenmemizde kullanmamız gereken en önemli besinlerden biri içerdiği sinarin ve diğer aktif maddeler sayesinde enginardır.” Diyabet savaşçısı Enginarın, zengin sinarin içeriği sayesinde karaciğer, safra kesesi ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olduğunu vurgulayan Zünbülcan, “Enginar, safranın akışını kolaylaştırır, bitkinliği giderir. Safra salgılanmasını düzenlediği için hazımsızlık ve diğer sindirim şikâyetlerinin azaltılmasını sağlar. Diüretiktir. Üre akışını artırarak bedende biriken ödemi atmaya yardımcıdır. Tansiyonu ve kan kolesterol seviyesini düzenler. İçerdiği inülin sayesinde yemek sonrasında hızlı ve aşırı kan şekeri yükselişlerini engeller. Düzenli tüketilen enginar iyi bir diyabet savaşçısıdır. Karaciğeri temizleyip toksik maddelerin atılmasını sağlaması en önemli özelliklerindendir. Özellikle yüksek folik asit içerdiği için hamilelerin mutlaka tüketmesi gereken besinler arasındadır. 100 gramında yaklaşık 5,4 gram lif bulunur. Yüksek lif içerdiği için tok kalmaya ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcıdır. Diyet yaparken iştahını kontrol etmekte zorluk yaşayan, kabızlık problemi olan kişiler düzenli enginar tüketerek hem tok kalabilir hem de kabızlıktan korunabilir” dedi.