- Karaçi’de bir günde 59 köpek saldırısı

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( KARAÇİ ) KARAÇİ



- Pakistan’ın en büyük şehri Karaçi’de son 24 saat içinde en az 59 köpek saldırısı meydana geldi. Pakistan’ın en büyük şehri Karaçi'de yönetim, şehrin önemli problemlerinden başıboş köpeklerle mücadelede yetersiz kalıyor. Yaklaşık bir haftadır devam eden köpek saldırılarında artış yaşanmaya devam ediyor. Jinnah Hastanesi yönetiminden yapılan açıklamada, bir gün içinde şehrin farklı bölgelerinden 59 kişinin köpek ısırması şikâyetiyle hastaneye başvurduğu bildirildi.

Şehirde 2019 yılında kuduz nedeniyle ölenlerin sayısı ise 12’ye ulaştı. Ülkedeki hayvan saldırılarının yüzde 99’unu köpek saldırıları oluşturuyor. (AM-MOŞ-HA-D)

