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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Karacadağ beyaza büründü Haberi

Karacadağ beyaza büründü Haberi

Araba içinden çekim

Kayak Merkezi Çekim Gesi Kar Yağışı 

-Kardan detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi sınırları içerisinde bulunan, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek kayak merkezi olan Karacadağ kayak merkezi ve çevresine mevsimin ilk karı yağdı. İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan, 919 rakımlı Karacadağ'ın zirvesinde bulunan kayak merkezi ve çevresine 2 gün etkili olan kar yağışı nedeniyle. Yer yer 20 santimetreyi bulan kar, bölgeye ulaşım sağlayan yolları bir müddet kapattı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmayla, tekrardan bölgeye ulaşım sağlandı. Yetkililerden yapılan açıklamada bölgede ki karın, kayak için yeterli olmadığı öğrenildi.
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