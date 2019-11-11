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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Karacabey'e Orman İşletme Müdürlüğü kuruluyor

Karacabey'e Orman İşletme Müdürlüğü kuruluyor

AÇIKLAMALAR

( BURSA ) BURSA

İstifa Yatırımcı Demirli 


- Karacabey'e kurulması planlanan Orman İşletme Müdürlüğü'nün müjdesi verildi.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçeye kurulması planlanan Orman İşletme Müdürlüğü’ne dair Cumhurbaşkanlığı kararnâmesini kamuoyuyla paylaştı. Başkan Ali Özkan, “Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geçtiğimiz aylarda Karacabey’imizi ziyaret ettiğinde Orman Müdürlüğü’nü ilçemize kazandırmak, şeflik seviyesinde olan işletmenin müdürlük haline geçmesi ile ilgili bir söz vermişti. Bugün Cumhurbaşkanımızın kararları arasında resmî gazetede yayınlandığını sevinçle duymuş bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Orman varlığı açısından çok önemli bir ilçeye sahip olduklarını belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Longoz ormanlarımız, defne ormanlarımız ve ıhlamur var. Aromatik bitkiler konusunda da TBMM’nde önemli çalışmalara imza atılıyor. Katma değer üretilmesi için. Şimdiye kadar ihmal edilen bu varlığımızın değerlendirilmesi açısından bizde Karacabey’e bir yatırımcı kazandırdık. Türkiye’nin en modern defne işleme tesisinin de açılışını Karacabey’de hep birlikte yapacağız. Orman İşletme Müdürlüğümüze aromatik bitkiler içinde bir birim açılacak. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın daha fazla gelir seviyesine ulaşabilmesi, bu değerlerden daha fazla istifade edebilmesi ve katma değer üretilebilmesi açısından bu çalışmaları hep birlikte yapıyoruz” ifadelerini kullandı. (YK-MŞ)
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