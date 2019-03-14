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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Karacabey'de katlı otoparkın temeli atıldı

Karacabey'de katlı otoparkın temeli atıldı

KATLI OTOPARK TÖRENİ

Temel Atma Töreni 

-KONUŞMALAR
-İLÇE MÜFTÜSÜ DUA
-PROTOKOL ÜYELERİ BUTONA BASMASI
-YENİ YAPILAN KATLI OTOPARKTAN GÖRÜNTÜ

( BURSA ) BURSA

- Karacabey’in kangren haline gelen otopark meselesi sona eriyor. Karacabey Belediyesi Katlı Otopark inşaatının temelil törenle atıldı. 6 katlı ve 290 araç kapasiteli otopark için yapılan temel atma törenine önceki dönem Başbakan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve vatandaşlar katıldı.
Başkan Ali Özkan, özellikle şehir merkezinde çile haline gelen otopark meselesini 6 katlı ve 290 araç kapasiteli otopark ile önemli ölçüde çözeceklerini belirterek, “Kangren olmuş meselelerimizden bir tanesi araç yoğunluğu dolayısıyla, bitişik nizam yapılanma çerçevesinde otopark problemi. Bunu halletmek için çok çeşitli çalışmalarımız var. İki bin araçlık bir otopark vizyonumuz var. Bu çerçeve de bugün 290 araç kapasiteli otoparkımızın temelini atıyoruz. Eski cezaevinin olduğu yeri açık otopark olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bunun gibi birçok projemiz var. Yeni dönemde bu projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. Sıkıntı nerede varsa Karacabey Belediyesi orada. Yardımcı olmak gayretiyle vatandaşlarımızın refahını yükseltmek için her türlü faaliyetin içerisindeyiz” ifadelerini kullandı. Millete efendilik taslamaya değil, hizmetkar olmaya geldiklerini belirten Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, “Vatandaşlarımız için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ülkemizi çok geliştirdik. Ülkemizi tam 3,5 kat büyüttük. Bu arada da başımıza gelmeyen kalmadı. Durdurulmak ve diz çöktürülmek istendik. Ama milletimizin gücüyle, desteğiyle, aldığımız güçle bir yandan ülkemizi geliştirdik, diğer yandan ise bizi engellemeye çalışanlarla mücadele ettik. 31 Mart mahalli seçimlerinde de yine sizin desteğinizi bekliyoruz. Bugün temelini attığımız otoparkımız tüm Karacabeyli vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

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