Karacabey-Bursa yolunda tatil dönüşü uzun trafik kuyruğu oluştu



- Bursa'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ardından Karacabey-Bursa yolu dönüş güzergâhındaki trafik yoğunluğu bugün de devam etti. Ramazan Bayramı'nı Bursa dışında geçirenlerin dönüşleri sürerken, Karacabey-Bursa yolunda bugün de kilometrelerce yoğunluk yaşandı. Yol boyunca, sürücülerin zaman zaman durduğu, zaman zaman ise yavaşladığı görüldü.

Memleketine dönen sürücüler uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik zaman zaman tıkanma noktasına gelirken zaman zamanda açıldı.

