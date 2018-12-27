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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Karacabey Belediye’sinden toplu nikah

Karacabey Belediye’sinden toplu nikah

TOPLU NİKAH TÖRENİ

Toplu Nikah Resmi Nikah Cüzdan 

-NİKAHI KIYILAN ÇİFTLER
-ÇİFTLERİN PASTA KESMESİ
-ÇİFTLERİN DANSI

( BURSA ) BURSA

- Karacabey Belediyesi tarafından resmi nikahları olmayan 5 çifte nikah kıyıldı. Belediye Düğün Salonu’nda yapılan toplu nikah merasimine Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Müftü Vekili Vaiz Fatih Göl, Ak Parti yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, oda ve dernek başkanları ve resmi nikahları kıyılan çiftlerin aileleri katıldı.
Evlilik cüzdanlarını çiftlere takdim eden Başkan Özkan, 5 çiftin nikâh masraflarının belediye tarafından karşılandığını ifade ederek, çiftlere mutluluklar diledi. Tören, 5 çift için hazırlanan pastanın kesilmesinin ardından verilen hediyeler ve yapılan davullu zurnalı eğlence ile sona erdi.
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