Karabük’te öğretmenler günü törenle kutlandı

-kültür merkezindeki programdan detay

-İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse'nin konuşması

-Göreve başlayan öğretmenlerin yemini

-Vali Fuat Gürel tarafından hizmet şeref belgesi ve plaket verilmesi

-Tiyatrodan detay



( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük’te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm öğretmenler adına Atatürk Anıtında İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse tarafından çelenk sunumu yapıldı. Kent meydanında başlayan tören programı 100. Yıl Kültür Merkezinde devam etti. Programa, Karabük Valisi Fuat Gürel ile eşi Özlem Aras Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 24 Kasım Öğretmenler günü mesajı ile başladı.

Mesajın ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse ise öğretmenlik gibi kutsal bir mesleği yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, öğretmenliğin irfan sahibi insan yetiştirmek ve rol model olduğunu söyledi.



Bu yıl göreve başlayan öğretmenlerin yemin ettiği törende, emekli olan öğretmenlere Vali Fuat Gürel tarafından hizmet şeref belgesi ve plaket verildi.

Program kapsamında okullarda şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verilirken, Vali Fuat Gürel ile eşi Özlem Aras Güler, ilkokullar arasında yapılan ‘Öğretmen’ konulu şiir okuma yarışmasında 1. Olan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğrencisi Zeynep Çevik’i tebrik ederek fotoğraf çektirdi. Tören, ‘Gelecek Benim’ isimli tiyatronun sergilenmesinin ardından sona erdi.

