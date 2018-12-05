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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Karabük’te kimyasal varil şüphesi

Karabük’te kimyasal varil şüphesi

Sanayi bölgesinden görüntü

Hastane Laboratuvar Borat Kışla Sanayi Sitesi 

-Varilden görüntü
-Detaylar
-Çevre Müdürlüğü ekiplerinden görüntü
-Ekiplerin inceleme yapması
-Sanayi den görüntü
-Okuldan görüntü

( KARABÜK ) -- Sanayiye girişler kapatılarak, esnaf dükkan açmadı- Çevre ve Şehircilik ekipleri bölgede incelemelerde bulundu- Sızan gazdan etkilenen 45 kişi taburcu edildi KARABÜK

- Karabük’ün Yenice ilçesinde dün akşam saatlerinde kapalı bir varilden çevreye yayılan kimyasal gaz nedeniyle sanayiye girişler kapatılırken, esnaflar ise dükkan açmadı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ile Sağlık Müdürlüğü ekipleri varilin bulunduğu alanda inceleme yaparken, varilin kaldırılması için İstanbul’dan gelecek laboratuvar ekibinin yapacağı çalışma sonrası kaldırılacağı bildirildi.
Bir vatandaş tarafından Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bulunan hurdalıktan aldığı kapalı varili su tankı yapılması için Yenice sanayisine getirdi. Burada torna ustası Şeref Alaz’a getirilen varilden kesim yapıldığı sırada içersinden akan sıvı ile birlikte ağır kimyasal koku çevreye yayıldı. Bunun üzerine durum polis, itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirilirken, sanayi esnafını dükkanlarından tahliye ederek bölgeye giriş çıkışlar kapatılmıştı. Özel koruyucu elbise ile varilde inceleme yapan AFAD ekiplerinin elde ettiği ilk bulgularda varilden yayılan kimyasal gazın yüksek oranda karabonmonoksit ve sülfürik asit olduğunu belirledi. Sanayide çalışan ve varille temas eden 15 kişinin yayılan gazdan etkilenmesi sonrası hastaneye kaldırılarak gözlem altına alındığı olay sonra gecenin ilerleyen saatlerinde de gaz etkilenen 30 kişi daha hastaneye başvurdu. Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, sanayi sitesindeki varilden sızan gazdan dolayı zehirlenme vakasının olmadığını, keskin kokudan etkilenen 20 sanayi esnafı ile 25 mahalle halkının tedbir amaçlı hastaneye başvurduğunu kaydetti.
Sarı ayrıca, yapılan tetkiklerde ve alınan kan örneklerinde vatandaşlarda zehirlenme bulgusuna da rastlanılmadığını kaydederek, hastaneye başvuran 45 kişinin daha sonra taburcu edildiğini kaydetti.
Çevre Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı Diğer yandan su tankı için kesim yapılan varildeki açık alanlar kapatılırken, keskin kokunun bölgede hakim olmasından dolayı sanayiye giriş ve çıkışlara kapatıldı. Sanayi esnafının dükkanlarını da açmadığı bölgeye gelen İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Çevre Müdürlüğü ekipleri varilden sızan gazın zehir oranının belirlenmesi ve varilin imhası için İstanbul’dan gelecek laboratuvar ekiplerinin beklendiğini ve yapılacak olan inceleme sonrası varilin imha edileceğini bildirdi. AFAD ekipleri sabahın erken saatlerinde sanayiye yakın bölge ve okul çevresinde de yeniden ölçüm yaptı. Yapılan ölçümlerde okul çevresinin temiz olduğu belirlendi. (YE-
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