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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Karabük’te hususi araçlarda sigara denetimi yapıldı

Karabük’te hususi araçlarda sigara denetimi yapıldı

Uygulamadan detay

Sigara Sigara Denetimi Trol 

-sürücülerden detay
-uyarılardan detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde özel araçlara yönelik sigara ve Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulaması yaptı. Trafik Şube ve Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yapılan yeni uygulama kapsamında şehir merkezinde özel araçta sigara uygulamasına başladı.
Ekipler durdukları araç sürücülerinin sigara içip içmediğini kontrol ederken asayişi sağlamak amacıyla da GBT sorgusu yapıldı. Sürücülerin hususi araçta sigara içmemesi gerektiğine dair uyarılar da ekipler tarafından yapıldı. (RB-
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