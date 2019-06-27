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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Karabük’te fuhuş operasyonu

Karabük’te fuhuş operasyonu

Özbek bayanın hastaneye getirilişi

Cinsel İlişki Para Cezası Fuhuş Operasyonu Sınır Dışı Zührevi Hastalık 

-Hastaneden çıkması ve polis otosuna bindirilmesi
-Hastaneden görüntü

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında bir eve baskın yaptı. Baskında biri Özbek uyruklu bir bayan ile 3 müşteriye idari para cezası kesilirken 450 TL’ ye ise el konuldu. Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Fuhuşla Mücadele kapsamında yabancı uyruklu şahısların para karşılığında ve sağlıksız ortamda cinsel ilişkiye girdikleri yönündeki araştırmaları neticesinde fuhuş yapıldığı tespit edile bir eve baskın düzenledi.
Operasyonda bahse konu adrese müşteri olarak gelen Özbekistan uyruklu D.R (21) birlikte ikamette para karşılığı fuhuş yapan K.Ö. (32), M.Y. (28) ve E.H.Ö (24) isimli şahıslar yakalandı. Emniyette ifadesi alınan şahsıların yabancı uyruklu bayan şahısla WhatsApp üzerinden para karşılığı anlaşarak belirtilen ikamete fuhuş amaçlı olarak gittikleri tespit edilerek, Umum Hıfzı Sıhha Kanunu'nun 282. maddesine delaleten 644’er lira olmak üzere toplam 2 bin 576 TL para cezası kesilirken, fuhuş karşılığı elde edildiği değerlendirilen 450 TL’ye ise el konuldu. Öte yandan Özbekistan uyruklu D.R isimli bayan zührevi hastalıklar açısından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kontrolden geçirildikten sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne Teslim edildi.
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