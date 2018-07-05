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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Karabük’te Ebabil Kuşu bulundu

Karabük’te Ebabil Kuşu bulundu

Ebabil kuşundan görüntü

Babil 

-Kuşu bulan kişinin kuşa besin ve su vermesi

( KARABÜK -HD) KARABÜK

- Dünyanın en nadir rastlanan kuşlarından biri olan, kendine has özellikleri ile halen gizemini koruyan Ebabil kuşu Karabük'te görüldü.
Ebabil kuşu neredeyse tüm ömrünü uçarak geçirdiği için havada sıklıkla görülse de yerde çok nadir görülebiliyor. Karabük Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi personeli Miray Yavuz tarafından bulunan bitkin haldeki Ebabil kuşu, Doğa Koruma ve Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi personeli Miray Yavuz isimli vatandaş, Safranbolu'da bahçede oturduğu esnada bir kuşun yere düştüğünü ve kedilerin başına toplandığını fark etti. İlk görüşte şaşırdığını belirten Yavuz, bitkin ve hareketsiz haldeki kuşu karton bir kutuya koyarak evine götürdü. Kuşun fotoğrafları üzerinden araştırma yapan Yavuz, Ebabil kuşu olduğunu anladı. Nadir rastlanan türlerden Ebabil kuşu olduğunu öğrenen Miray Yavuz, etçil olması sebebiyle elleriyle kıyma ve su vererek kuşu beslemeye çalıştı. Ertesi sabah işyerine kutu içerisinde getirdiği kuşu, incelemesi için Aile Sağlığı Hekimi Dr. Erhan Öztekin'e gösterdi. Uçmakta zorluk çektiğini öğrenen Yavuz, Ebabil kuşunu gerekmesi halinde tedavi edilmesi ve doğal yaşamına geri döndürülmesi için Doğa Koruma ve Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ebabil kuşunu görenlerin uzun yaşadığı söylentisinin konuşulması üzerine ise kurumdaki çalışanlar ve bazı vatandaşlar ise kuşun yanına gelerek, ona dokunup incelemeyi ihmal etmediler.
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