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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Karabük merkezli 2 ilde FETÖ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Karabük merkezli 2 ilde FETÖ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Araçların adliyeye gelişi

Akalan Kripto Trol 

-Şüphelilerin adliyeye çıkarılması
-Detay ve Adliyeden görüntü

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük merkezli 2 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda biri bayan 3 kişi gözaltına alındı. Karabük Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı KOM Şube ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüyle mücadele kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan şahsılara yönelik önceki gün Karabük ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyon kapsamında Karabük’ten A.N. K. (25) ile İstanbul’dan K.T. (27) ve Y. G. (36) yakalanarak gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 3 kişi sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. (YE-
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