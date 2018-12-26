Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda mahsur kaldı

Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda mahsur kaldı

-Yolda kalan araçlar

Mahsur Kaldı Kar Kalınlığı Zincir Takma Akalan Kar Yağışı 

--Sürücüler ile röp
--Yol temizleme çalışmaları
--Anons (Göktürk Fırat)
--Karayolları yetkilisi ile röp

( SİVAS - ÖZEL)- Sivas’ta günün ilk saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu SİVAS

- Sivas’ta günün ilk saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas’ta günün ilk saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ile şehir merkezinde kar kalınlığı 10 santimetrenin üzerine çıktı. Tipi nedeni ile Sivas- Erzincan karayolu Kızıldağ geçidinde ulaşıma kapandı. Sivas- Giresun karayolu üzerinde ki Geminbeli geçidinde ise ulaşım kontrollü olarak verildi.
Sivas-Tokat karayolunun 1650 rakım yükseklikteki Çamlıbel geçidinde de aksamalar yaşandı. Zincirsiz yola çıkan araçlar yolda kaldı. Ağır tonajlı araçların trafiğe çıkışına izin verilmedi. Yolda kalan bazı sürücüler zincir takmak zorunda kaldı. Karayolları 161. Şubesine bağlı Çamlıbel Bakımevi Kontrolörü Mustafa Ateş, “Gece 02:00’dan bu yana yoğun kar yağıyor. Bizde geceden bu yana yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Şu anda ciddi bir sorunumuz yok.”dedi.
(OE-GF-
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı