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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
'Kara çarşaflı soyguncu' tutuklandı

'Kara çarşaflı soyguncu' tutuklandı

Erzincan Adliyesi

Kız Arkadaş Çarşaflı Soyguncu Güvenlik Kamerası Kuyumcu Dükkanı Silahlı Soygun 

-Zanlının adliyeden çıkarılışı

( ERZİNCAN )- Zanlının tefecilere 200 bin TL borcu olduğu için soyguna giriştiği ortaya çıktı ERZİNCAN

- Erzincan’da dün akşam saatlerinde bir kuyumcuyu silahla soymaya çalışırken etkisiz hale getirilerek yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının kendini kamufle etmek için yaşlı annesine ait kara çarşafı giyindiği ve tefecilere 200 bin TL borcu olduğu için soyguna giriştiği ortaya çıktı. Olay, dün saat 17.00 sıralarında Fevzipaşa Caddesi'nde Mesut Yıldırım'a ait kuyumcu dükkânında meydana geldi. Şüpheli Nedim V., iddiaya göre tanınmamak için kara çarşaf giyip, kuyumcu dükkanına girerek silahlı soyguna kalkıştı. Dükkân sahibi ile soyguncu arasında yaşanan arbede sırasında, yardıma çevredeki esnaf yetişti. Olay yerinden kaçmak isteyen Nedim V., bölgede devriye görev yapan polisin de desteğiyle kuyumcu dükkanından çıkmadan yakalandı. Gözaltına alınan Nedim V., üzerindeki çarşaf ile birlikte çevredekilerin şaşkın bakışları altında polis aracına bindirildi. Olup bitenler iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Nedim V., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Zanlı, 'silahlı yağma', 'kasten yaralama', '6136 SKM' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. “Annesinin kara çarşafını kamufle olmak için kullandı” Zanlı Nedim V.’nin ifadesine İHA ekibi ulaştı. Tefecilere 200 bin TL. borcu olduğu için soyguna giriştiğini kaydeden zanlının, ifadesinde şu bilgiler yer aldı: “Fransa’da yaşıyordum. Daha sonra İstanbul’a geldim. İstanbul’da yabancı uyruklu kız arkadaşım oldu. Durumumuz iyiydi. Bir süre sonra ekonomik sıkıntı yaşamaya başladık. Kız arkadaşıma kuaför üzerine iş yeri açtık. Kuaför iflas etti. Tefecilerden borç aldım. Daha sonra parayı ödeyemeyince bizi sıkıştırdılar. Bana tabancayı tefeciler verdi. Git paramızı nereden buluyorsan bul getir öde dediler. Bunun üzerine düşündüm annem Erzincan’da yaşıyordu. Erzincan’a geldim. Erzincan’da annemin çarşafını evden aldım. Giyinerek kuyumcuya gittim. Ve olaylar bu şekilde gelişti. Pişmanım”
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